Ministère du Tourisme et des transports aériens : Mame Mbaye Niang et Maïmouna Ndoye Seck passent le témoin à Alioune Sarr.

L'ex ministre du commerce qui a été reconduit comme nouveau ministre du tourisme et des transports aériens, a procédé hier à la prise effective de service. Les passations ont été effectuées entre Alioune Sarr et Mame Mbaye Niang avant que le même scénario ne se reproduise un peu plus tard avec Maïmouna Ndoye Seck le ministre sortant des transports aériens. Des moments solennels d’échanges, de comptes rendus qui ont vu le nouveau ministre Alioune Sarr peaufiner sa feuille de route avant de décliner son ambition de poursuivre les chantiers de ses prédécesseurs.