Ministère de l'environnement : le député Ayib Daffé trouve le montant alloué au budget "trop faible"

Le député Ayib Daffé a trouvé trop faible le budget de 38 milliards de FCFA voté pour le Ministère chargé de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique. Il a aussi décrié le budget alloué au programme de lutte contre les pollutions et nuisances et les effets sur les changements climatiques.