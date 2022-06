Ministère de l'économie du plan et de la coopération : ça grince des dents du côté de la DGPPE.

Des agents de la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE) sont en colère contre leur tutelle. Ces derniers, dont certains sont des contractuels, attendent entre 10 et 20 années sans être recrutés dans la fonction publique. C'est le journal KRITIK dans sa livraison du jour qui vend la mèche.



Selon le journal, ces agents contractuels, décrient le favoritisme et copinage dans le recrutement des agents. Le même journal renseigne qu'en outre, même le projet d'un haut cadre des ressources humaines est mis sous le coude, par la direction. Ce projet consiste à transformer les CDD en CDI.



Mais en attendant, ces agents ne bénéficient pas des mêmes avantages que les fonctionnaires et comptent sur le ministre Amadou Hott, qui aurait instruit leur régularisation par la DAP (Direction de l'administration du personnel)