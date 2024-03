Ministère Intérieur / Me Sidiki Kaba à Makhtar Cissé : « Vous êtes l’homme de la situation »

Le ministre de l’intérieur sortant se dit honoré de recevoir un grand commis de l’État qui a beaucoup servi l’État du Sénégal. Après avoir fait le rappel du parcours élogieux de son successeur, Me Sidiki Kaba se dit fier de l'avoir comme successeur. « Je suis heureux que ça soit vous qui êtes mon successeur. Ce ministère est la colonne vertébrale de l’État. Vous aurez à vos côtés différentes personnalités. C’est donc toute la vie de société que vous devez vous occuper » laisse-t-il entendre.



Revenant sur la situation tendue politique, l’actuel Premier ministre rappelle à son successeur que « le président de la République sait que vous êtes l’homme de la situation. La situation politique est très tendue. Donc vous êtes appelé à tenir et à organiser un scrutin transparent et en paix » conclut Me Sidiki Kaba.