Migration régulière : l’ANPEP et l’ambassade du Canada au Sénégal veulent consolider les acquis sur l’accès à l’emploi des jeunes dans le marché étranger.

L’immigration et l’emploi des jeunes est sans nul doute, l’un des défis majeurs dans plusieurs pays africains. De jeunes Africains en manque d'emploi risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple à la recherche d’une vie meilleure dans les pays du nord.



De tels déplacements de populations posent de sérieux problèmes à de nombreux gouvernements africains et à la communauté internationale. C’est partant de ce constat que l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), a reçu en visite une délégation canadienne dirigée ce mercredi 19 novembre au siège de cette agence. Ainsi pour faciliter l’accès à l’emploi au marché étranger dans des conditions légales et permettre aux jeunes sénégalais qui désirent travailler dans ce pays, l’ANPEJ mobilise ses partenaires, notamment le Canada qui est une destination prisée.