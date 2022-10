Microfinance, économie sociale et solidaire : Victorine Anquediche Ndeye effectue sa première visite à Kaolack à l'Usine Cissagro (Images).

Dans le cadre de sa prise de fonction à la tête du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, madame Victorine Anquediche Ndeye a effectué hier sa première visite de prise de contact à Kaolack au niveau de l'usine Cissagro où plus d'une cinquantaine de groupements de femmes travaillent dans la transformation des produits locaux (céréales locales).

Accompagnée d'une forte délégation, la ministre a été reçue par des représentants du président Baye Ciss dont Mamadou Ndiaye et Cheikh Diéry Cissé.

Les groupements de femmes n'ont pas été en reste. L'une des présidentes du nom de Adjia Sow a de son côté exposé les principales difficultés auxquelles elles sont confrontées, notamment en matière d'équipement, de financement, de formation, d'appui en matières premières, de stockage en quantité suffisante, etc...

Prenant la parole, la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a promis de les accompagner davantage en terme de formation et de financements.