Meurtre à Pikine : La jeune victime, gérante d’un multiservice et récemment mariée, serait enceinte de 5 mois.

C’est toujours l’inquiétude auprès des sénégalais qui n’arrivent toujours pas à vaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes. Tantôt c’est des vols à l’arrachée, tantôt des agressions et parfois même suivies de meurtre. Cette fois, c’est dans la banlieue de Dakar, plus précisément à Pikine Nord/Rue 10, en face de l’école 5 que s’est déroulé un crime odieux. Dans une boîte multiservices dénommée Ets Mansour Sy (Ems), travaillait, la jeune Kiné discrète et courtoise comme en témoignent les riverains. Elle habitait aux Parcelles Assainies à l’unité 1 et s’est mariée il n’y a pas longtemps.





D’ailleurs, c'est un des proches de son mari qui a confié que la victime, sauvagement poignardée, était enceinte de 5 mois.





Informés du drame aux environs de 22h, la police scientifique s’est déplacée pour constater le crime, tout comme les sapeurs-pompiers.

L’enquête ouverte va déterminer les circonstances de ce crime et identifier le ou les coupables...