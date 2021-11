Mettre fin à la Covid-19 : Le président Macky Sall rappelle aux sénégalais l’impérieuse nécessité d’aller se faire vacciner.

Alors qu’il présidait la cérémonie d’ouverture de la sixième édition du salon international des mines de Dakar, le président de la République a insisté sur la nécessité des populations de se faire vacciner pour vaincre définitivement la pandémie Covid-19. Cela, malgré la tendance baissière observée depuis quelque temps au Sénégal.



« Mesdames et messieurs, je vous invite à vous faire vacciner. Car vous savez que les vagues se suivent et il ne faut pas croire que c'est fini. Tant qu'il y aura de la covid quelque part dans le monde et bien la trajectoire de la Covid-19 va se poursuivre sur toute l’étendue de la planète et on ne sait jamais les variantes qui arrivent ainsi que leurs formes. Donc, il est plus sage de se vacciner surtout que les vaccins sont gratuits, les équipes vous trouvent quasiment chez vous, donc il faut vous faire vacciner, c'est ça la sagesse et la responsabilité pour se protéger et protéger les membres de vos familles », rappelle le président Macky Sall...