Menaces terroristes / Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées : "Notre armée a les capacités d'organiser les ripostes les plus foudroyantes, là où l'ennemi voudrait pénétrer dans notre territoire"

Le ministre des Forces armées est revenu sur ce qu'il appelle "le sacrifice ultime" des hommes de l'armée qui sont, selon sa conviction, "jetés" en pâture de façon délibérée.

Face au parlement, Me Sidiki Kaba a rappelé que les hommes ont choisi "la mort" pour défendre crânement la vie des sénégalais.

"L'armée a des hommes de qualité. C'est pourquoi lorsqu'on entend l'opprobre jeté sur certains hommes, l'ardeur de la critique, c'est la virulence tout simplement de l'injustice. Ils se sacrifient parce qu'ils acceptent le sacrifice ultime : le choix de la mort pour défendre nos vies, notre frontière sans trembler", plaide l'avocat devant les députés de la 14ème législature déterminés à débattre du projet de budget du ministère des Forces armées.



Ainsi, sans entrer dans les détails, le ministre rassure les députés en ces termes : "Notre armée a les capacités d'organiser les ripostes les plus foudroyantes, la riposte la plus nécessaire là où l'ennemi voudrait pénétrer dans notre territoire..."