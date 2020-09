Meilleur buteur Africain en Premier League : Sadio Mané vise le « Cent » et chasse le record de Drogba.

En inscrivant le premier but de Liverpool hier face à Arsenal battue (3-1), Sadio Mané a marqué un peu plus la Premier League. L’attaquant des « Reds » qui totalise désormais 87 buts en PL, n’est plus qu’à 17 longueurs du record détenu par un certain Didier Drogba (104 réalisations en 254 matches de PL.) Avec ce total, l’international Ivoirien qui est à ce jour le meilleur buteur Africain dans l’élite Anglaise, voit son record activement chassé par « Super Mané. »



En 197 apparitions en Premier League, l’international Sénégalais a trouvé le chemin des filets à 87 reprises et délivré 29 passes décisives. Des statistiques hallucinantes à la hauteur des performances régulières du Sénégalais qui depuis sa première saison en Angleterre avec Southampton (2014-2015) à aujourd’hui, n’a jamais bouclé une saison avec moins de 10 buts au compteur.



Sous les couleurs des « Saints » de Southampton, Mané c’est 10 buts en 30 matches (2014-2015), 11 lors de la saison 2015-2016, 37 parties disputées. Chez les « Reds » il réussira a devenir co-meilleur buteur de la PL en 2018-2019 (22 buts.) Auparavant, le serial buteur de Liverpool, affichait au compteur, 13 unités en 27 rencontres (2016-2017) et 10 pions plantés en 29 parties (2017-2018.)



Des chiffres qui placent logiquement Sadio Mané à 17 unités de Didier Drogba et devant son coéquipier Mohamed Salah (78 buts en 124 rencontres.) Classé 4 eme parmi les meilleurs buteurs de la Premier League encore en activité (Aguero (180), Harry Kane (144) Jamie Vardy (108), Sadio Mané (87.)



L’international Sénégalais n’est plus qu’à quelques foulées du top 3 Africain : Drogba (104), Adebayor (97), Yakubu (95.) Un cercle prestigieux que le ballon d’or Africain 2019 compte rapidement intégrer. Après trois journées de PL 2020-2021, le natif de Bambali a déjà planté trois pions, un départ canon !