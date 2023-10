Meeting à Guédiawaye: « le candidat Amadou Ba doit davantage accompagner Guédiawaye, c’est la seule conditionnalité. » (Abdou Khafor Touré).

Le directeur de la Cgis par ailleurs responsable politique de la mouvance à Guédiawaye, Abdou Khafor Touré a délivré un message d’unité aux responsables politiques de l’APR et de Benno Bokk Yaakar à l’occasion d’un meeting de « sargal » à son endroit initiée par le mouvement des Linguères de Abdou Khafor Touré tenu ce dimanche 22 octobre à Guédiawaye.



« Nous devons être ensemble parce que nous avons le même destin, nous devons nous battre pour entamer une nouvelle conquête victorieuse (…) Ensemble si on s’unit on peut donner le bon exemple à l’ensemble des responsables pour gagner l’échéance du 25 février 2024. Nous devons être les avocats de nos populations. Nous pouvons travailler pour défendre la cause de Guédiawaye pour une restructuration de nos banlieues, de nos villes parce que nous méritons plus», a-t-il dit. Le responsable politique a également plaidé pour l’accompagnement des jeunes de la banlieue en insistant sur plus de considération en faveur de Guédiawaye.



« Là où le Président Macky Sall a placé Guédiawaye est très haut. Le candidat Amadou Ba doit accompagner davantage Guédiawaye, ses responsables et ses populations, c’est la seule conditionnalité pour le triomphe à Guédiawaye», a déclaré Abdou Khafor Touré devant une forte mobilisation de la jeunesse. Le responsable politique a par ailleurs exprimé toute sa fierté envers les Linguères de Abdou Khafor Touré pour avoir tenu un événement aussi particulier inscrit dans un agenda de 72 heures avec différents programmes tendant à renforcer le leadership féminin jeune.



Sur la campagne de parrainages, Abdou Khafor Touré a invité les initiatrices de l’événement à s’engager à fonds pour enrôler le maximum de parrains en faveur du candidat Amadou Ba.



Abdou Khafor Touré a toutefois donné rendez-vous à la population de Guédiawaye le 17 décembre pour un méga meeting de soutien du candidat Amadou Ba.