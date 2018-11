Meeting Sargal à Thiès : Habib Niang réussit le pari de la mobilisation et dépose 7.000 signatures

Le président du mouvement And Suxxali Thiès, a fait une véritable démonstration de force lors du meeting Sargal organisé par les femmes dudit mouvement pour lui rendre un vibrant hommage.



Après avoir réussi le pari de la mobilisation, Mr Niang a mis sur la table de la commission en charge de la collecte de signatures à Thiès en faveur de Benno Bokk Yakaar, une contribution de 7.000 parrains. " Notre objectif d'ici décembre est de 10.000 signatures pour notre candidat, le président Macky Sall", a-t-il indiqué.



Ainsi, le meeting a enregistré la présence des leaders de la mouvance présidentielle notamment de l'Apr. Il s'agit entre autres du directeur général des impôts et domaines, par ailleurs parrain de la cérémonie, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, du directeur général de l'Anam, Ndèye Ndické Ndiaye, l'honorable député, Abdou Mbow, etc...