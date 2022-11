Meeting Sargal à Kaolack / El Hadj Malick Guèye aux responsables politiques : "Le président Macky Sall vous a donné des postes de responsabilité... Il faut alors mouiller le maillot..."

Le nouveau conseiller spécial du président de la République continue d'investir le terrain pour aller vers la population.



Après les meetings de Latmingué et de Ndiédieng, El Hadj Malick Guèye a été ce week-end à Kaolack commune où il a rencontré ses militants et sympathisants.



Son discours cette fois-ci a été axé sur les prochaines échéances. Membre de la majorité présidentielle, il a exhorté l'ensemble des leaders ayant des portefeuilles au niveau étatique, à garder le contact avec le peuple en occupant surtout le terrain.



Le président du mouvement Suxxali Sine-Saloum And Ak Sénégal a mis en garde ces leaders contre toute politique allant dans le sens de faire la promotion des membres de leurs familles ou de s'accaparer du foncier.



Selon El Hadj Malick Guèye, l’urgence est de faire de telle sorte que les réalisations du président Macky Sall soient davantage vulgarisées...