Médina Yoro Foula : les populations du village de Sourouyel se prennent en charge …

Les populations du village de Sourouyel de la commune de Kéréwan ont pris leur destin en main. Ainsi, elles viennent de construire une piste de désenclavement. Un village très enclavé de ce département de Médina Yoro Foula (Kolda) qui ne dispose d’aucune piste de désenclavement, rappelle Oustaz Abdourahmane Sall, notable.



C’est un tronçon de 17 kilomètres très défectueux qui les relie au chef-lieu de département (MYF) qu’ils ont entrepris de faire à l’approche de l’hivernage. Il faut rappeler que la plupart des axes routiers de cette partie du Fouladou sont devenus impraticables. C’est pourquoi avec cet acte, les populations interpellent l’État du Sénégal pour les désenclaver définitivement.



À en croire Oustaz Abdourahmane Sall, notable du village et acteur, « nous avons pris l’initiative de faire cette piste pour parer à toute éventualité. Surtout en saison des pluies, nous sommes coupés du monde car il n’y a pas de pistes praticables pour sortir. D’ailleurs, hier seulement, c’est ma moto à trois roues qui a évacué une patiente vers Bansang (Gambie) faute de poste de santé et de bonnes routes. Cependant, nous saluons les efforts de l’État qui a mis à notre disposition un forage (PUDC) qui nous sert de l’eau potable. » Mais il précise : « nous n’avons qu’une case de santé pour trois cent chefs de ménage que compte notre village, sans les enfants et autres. C’est pourquoi, nous demandons à l’État du Sénégal de nous construire des routes praticables. Et celles-ci nous permettront d’évacuer nos malades, nos produits agricoles, entre autres. »



Pour rappel, Sourouyel est un des grands villages producteurs du département de Médina Yoro Foula, d’où l’importance d’avoir des routes praticables...