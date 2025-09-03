Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie : "Ce régime continue à s'enfermer dans une critique inconstructible, irresponsable et non fondé

L'ancien président de la République, Macky Sall, a dépêché ce mardi une forte délégation à Médina Baye, en prélude au Gamou 2025.

Les membres de la délégation composée essentiellement d'anciens députés, de ministres, de directeurs généraux et de hauts responsables de l'ancien régime, ont été reçus par le Khalife Serigne Mahi Ibrahima Niass. ''Nous sommes ici à Médina Baye au nom du Président Macky Sall [...]. À la veille du Maouloud, nous sommes venus transmettre les salutations respectueuses au Khalife, mais aussi montrer notre solidarité à la Ummah islamique et c'est un moment de partage et de communion aux disciples'', a déclaré Amadou Mame Diop qui a conduit la délégation.

L'ancien président de l'Assemblée nationale en a profité pour déplorer l'attitude du nouveau régime, notamment celle du Premier ministre Ousmane Sonko. ''C'est ici même à Kaolack, il y'a de cela quelques jours que le premier ministre est venu devant les chefs religieux tenir un discours voulant ternir le bilan pourtant largement apprécié des Sénégalais du Président Macky Sall. Je voudrais rappeler qu'une gouvernance exige sérénité, plus de responsabilité et de compétence, ces qualités malheureusement font défaut à ce régime. Et il continue à s'enfermer dans une critique inconstructible, irresponsable et non fondée, mais le peuple Sénégal jugera le moment venu", a martelé Amadou Mame Diop.