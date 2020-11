Médiation politique : Ousmane Sonko réconcilie Me Moussa Diop et Barthélémy Dias

Grosse surprise au domicile du leader de Pastef, Ousmane Sonko! En effet, Barthélémy Dias qui doit d'ailleurs se présenter au tribunal demain à 9h pour répondre à la convocation de Me Moussa Diop l'accusant de diffamation et injures, a fumé le calumet de la paix avec l'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk.

Un acte qui s'est déroulé sous les yeux de Ousmane Sonko qui s'est réjoui de son initiative en ces termes : "Je tiens à remercier très sincèrement mes frères Me Moussa Diop et Barthélémy Dias d'avoir répondu favorablement à mon invitation et accepté de résoudre leur malentendu à l'africaine, "Reroo amul, ñakka waxtaan na am", aura donc posté le leader de Pastef sur sa page Facebook.

Après avoir cherché à en savoir plus sur cette rencontre, Dakaractu est en mesure d'affirmer que le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a tendu la main pour juste oublier leur différend, sans aucune arrière pensée ou calcul politique. Quant à Me Moussa Diop, qui a récemment quitté la coalition Benno Bokk Yakaar, serait-il sur le point d'officialiser un nouveau compagnonnage avec Pastef, "les Patriotes"? L'avenir nous édifiera