Médiation au sein de Macky 2012 ? Me Moussa Diop infirme et précise…«Je n’ai aucunement été demandeur !»

Décidément, la famille qui s’était regroupée en 2012 pour porter le président de la République à la magistrature suprême ne parvient toujours pas à recoller les morceaux. Cet après-midi, Me Moussa Diop et Cie ont fait face à la presse pour éclairer sur la situation au sein de la coalition Macky2012 qui traverse aujourd’hui des moments de crise interne. S’étant rendu récemment chez l’ancien coordonnateur Ibrahima Sall, Me Moussa Diop précisera que cette visite était loin d’avoir les contours d’une médiation qu’il aurait demandée. «C’est ceux qui ont été exclus qui doivent demander une médiation, pas moi», précise-t-il. Poursuivant ses propos pour être plus clair, le DG de Dakar Dem Dikk ajoutera : «J’étais parti le voir pour lui rendre compte de la situation qui prévaut dans la coalition car, il en a été coordinateur.»