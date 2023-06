Médias : Une nouvelle association voit le jour.

Les Organisations des médias sénégalais viennent de s'agrandir avec la naissance d’une nouvelle association intitulée « Les Photojournalistes du Sénégal » (LPS). Cette nouvelle entité se fixe entre autres objectifs, de redonner encore plus de considération aux Photojournalistes. Réunie en assemblée générale, l’association a exposé les grandes lignes des chantiers qu’elle compte développer pour le bien-être de ses membres. Il s’agit entre autres d’outiller les reporters photographes et les photojournalistes freelances à travers des modules de formations poussés.



- L’association s’est aussi dotée d'un site d’information pour promouvoir les œuvres de ses membres, donner une plus grande visibilité au travail fourni au quotidien par les photojournalistes.

- La création d’une Mutuelle de santé avec une offre de service élargie aux parents et proches sous couverture du souscrivant.

- La mise en place d'une Coopérative d'habitat au bénéfice des membres de LPS.



À l’issue de cette Assemblée nationale, les membres présents ont procédé à l’élection d’un bureau, sanctionnée par le choix porté sur monsieur Adama Doucouré, par ailleurs chef de Desk Photographie du journal L’Observateur et avec comme adjoint monsieur Sellé Mbaye de Dakaractu et monsieur Aliou Mbaye de l’Agence européenne de Presse, élu Secrétaire général.

Les membres ont également procédé à l’élection des présidents et adjoints des commissions.



L’Association Les Photojournalistes du Sénégal (LPS) annonce en sus, la mise en place d’un ambitieux programme d’accompagnement des jeunes reporters photographes.