Médecin-colonel Lamine Cissé : 29ans , mais toujours dans nos cœurs

Le 21 janvier 1996 – Le 21 janvier 2025. Voilà déjà 29 ans que s’éteignait le médecin colonel Lamine Cissé, rappelé à Dieu dans la dignité et l’humilité qui ont marqué sa vie. Ancien médecin personnel du président Abdou Diouf, il fut un pilier de sagesse, un homme dévoué à sa mission et à sa famille.



En ce jour anniversaire, Me Nafissatou Diop Cissé, ses enfants, ainsi que les familles de feu Laba Cissé et de feue Thiane Mbaye, rappellent son souvenir à nos mémoires et prient pour le repos de son âme.



À tous ceux qui l’ont connu, aimé et respecté, nous vous invitons à lui dédier une pensée pieuse, à réciter Al Fatiha et 11 Likhlass en sa mémoire. Que le Tout-Puissant l’accueille dans Son paradis éternel.



Lamine Cissé n’est plus parmi nous, mais son héritage reste. Son sourire, sa générosité, et son sens du devoir continuent d’inspirer ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer.