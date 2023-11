Me Sidiki Kaba installe le nouveau gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé et rend hommage à un de ses vieux ami, feu Dr Bamba Diop

Par décret n° 2023- 2096 du 04 Octobre 2023, le président Macky Sall a nommé gouverneur de la Région de Thiès, Mr Oumar Mamadou Baldé, en remplacement de Alioune Badara Mbengue appelé à d'autres fonctions. Le ministre de l'intérieur, Me Sidiki Kaba, a donc fait le déplacement dans la cité du rail pour installer Oumar Mamadou Baldé.

Après avoir félicité le gouverneur sortant, Alioune Badara Mbengue, il a rappelé les résultats obtenus par ce dernier et les défis auxquels le nouveau gouverneur de région devra faire face. Lesquels défis, soulignera-t-il, demandent un engagement sans faille de tous les acteurs de la région.

Me Sidiki Kaba en a profité pour faire remarquer que la cité est une ville qui représente énormément dans sa carrière professionnelle où il a eu à cheminer aussi avec beaucoup de personnes qui ne sont plus de ce monde et qui étaient de grands amis à lui, comme feu le Dr Bamba Diop.