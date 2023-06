Me Sidiki Kaba : « Le Sénégal n’est pas l’enfer des droits de l’homme. Ceux qui parlent de poursuites contre l’État du Sénégal font de la fanfaronnade! »

Le ministre des forces armées prenant la parole au cours de la conférence de presse du gouvernement, a déploré les pertes en vies humaines et les autres dégâts émanant des dernières manifestations. À l’endroit de ceux qui parlent de poursuivre l’État du Sénégal à travers des juridictions internationales suite à ces récents évènements, Me Sidiki Kaba répond :

« Le Sénégal est un État de droit ! Notre pays a ratifié l’ensemble de conventions, notamment juridiques, morales et physiques. Ces accusations sont mal fondées. Que les gens arrêtent de tirer sur l’État du Sénégal et les forces de défense en parlant de poursuites judiciaires, c’est de la fanfaronnade. Ils n’ont ni la qualité ni la capacité de le faire », indique le ministre des forces armées précisant au passage, que le Sénégal n’a pas connu de crimes de guerre, ni de génocide pour être poursuivi devant ces juridictions.



Pour Me Sidiki Kaba, les forces de défense et de sécurité sont républicaines et responsables. « Je voudrais revenir sur ces points parce que les accusations qui sont portées, doivent être déconstruites. Dans État de droit, lorsqu’il y a de telles situations comme ce qui s’est récemment passé dans le pays, il faut préserver la stabilité. Je précise que le Sénégal n’est pas l’enfer des droits de l’homme. Notre responsabilité, c’est de rassurer tous les citoyens et à tous les niveaux.



Le ministre des forces armées face aux médias cet après-midi, rappelle que la justice ne se trouve aucunement dans la rue estimant que ceux qui s’y adonnent, n’en n’ont aucunement le droit. « Nous sommes ensemble dans un cadre de paix et ceux qui provoquent et demandent à ce que la loi de la jungle soit faite, je leur dis qu’il n’y aura que celle du droit qui est la plus forte », conclut le ministre des forces armées.