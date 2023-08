Me Ngagne Demba Touré quitte le Sénégal et se terre au Mali

“Merci à la République du Mali de m’avoir permis de séjourner sur son territoire.







Chers compatriotes,







Face à un Etat qui a délibérément institutionnalisé la terreur, j’ai pris la décision infaillible de résister par tous les moyens.



Face à une justice qui s’est transformée en bras armé du pouvoir tyrannique de Macky SALL, j’ai décidé de quitter le Sénégal.







Devant l’immensité des responsabilités qui m’attendent dans cette lutte qui s’annonce dans la durée, j’ai pris l’option de ne pas me livrer à l’ennemi.



Pour la pérennité des idéaux patriotiques qui nous unissent, je suis contraint à l’exil.







Exil ? Oui. Exil ; loin de ma famille et de mes proches. Comme De Gaulle en juin 1940, chef de la France libre qui fit son appel à la résistance de Londres.



A l’image de l’ayatollah Khomeini qui s’était exilé vers Nadjaf en Irak pendant 14 ans (1964- 1978), avant de rejoindre Paris en 1978 pour achever la révolution de 1979.



A l’instar de nombreux résistants de l’histoire.







Et si j’ai opté pour l’exil avec son lot d’incertitudes et de conséquences, c’est parce que je considère qu’aucun sacrifice ne sera de trop pour la survie de notre projet politique.







De là où je suis présentement, avec plus de force, d’intensité et de liberté, je poursuivrai la lutte jusqu’à la fin de ce SYSTÈME MAFIEUX qui suce le sang du PEUPLE SÉNÉGALAIS.







La RÉSISTANCE CONSTITUTIONNELLE CONTINUE !







Par Maître Ngagne Demba TOURE,



Réfugié politique sénégalais,



Coordonnateur national de la Jeunesse Patriotique Sénégalaise- JPS