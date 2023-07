Me Clédor Sene sur le mandat de dépôt décerné à OS: « C’est un dessein qui a été formé, réfléchi, planifié et exécuté. »

Un des avocats du président de Pastef les patriotes, Ousmane Sonko à savoir Me Clédor Sene a commenté à sa sortie de l’audition de son client la décision de placement sous mandat de dépôt de son client qui faisait face, ce 31 juillet, au Doyen des juges, Maham Diallo. Le conseil évoque une mise en scène minutieusement concoctée pour incarcérer Ousmane Sonko.



« C’est un dessein qui a été formé qui a été réfléchi, planifié et qui a été exécuté. Le plus ridicule c’est que l’on est parti d’un sois-disant flagrant délit de vol de portable pour l’interroger sur cela et au finish, les officiers de police judiciaire se sont permis de rentrer dans une littérature où il y a une kyrielle de propos qu’ils ont eux-même qualifié de leurs propres chefs et déféré Ousmane Sonko devant le procureur de la république», a confié la robe noire qui s’offusque sur la manière dont son client a été attrait devant le Doyen des juges sans aucune preuve juridique.



« Tout cela s’est passé des jours non ouvrables, une grande première dans notre pays, dans notre démocratie. Et c’est le juge d’instruction qui a refusé de l’entendre un jour non ouvrable. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd’hui et c’est vraiment triste dans la mesure où nous nous sommes retrouvés avec même pas d’indices. C’est un dossier vide, désert, racheté. », a confié Me Clédor Sene