Me Amadou Sall : « Déthié Fall a signalé trois PV non signés et non 20 comme il l’a dit, il n’a pas dit la vérité! »

« Aucune observation n’a été signalée par les représentants des coalitions. Ils ont fait une requête pour demander une communication sur les PV des départements de Ranérou, Matam, Podor et Kanel. Ils ont demandé de tout voir et le président ne leur a pas permis d’avoir de copie parce que la loi ne le lui permet pas. Ils ont décidé de voir tous les PV. C’est ce qui nous a retardé. Ils ont décidé de consulter tous les PV sans avoir de grief particulier. Ils ont consulté et personne et fait aucune observation. Ils ont promis au président de le faire ce jeudi à 9 heures. »

Poursuivant son démenti, il note qu’« en venant ils n’avaient aucun grief à faire. Ils ont par la suite trouvé trois PV non signés…. C’est donc faux, il n’y a pas 20 PV non signés comme annoncé. Il n’est pas indiqué d’insister outre mesure sur la manipulation de l’opinion. Tout ce qu’ils diront sauf ce que j’ai dit est mensonger. La totalité des résultats est connue! »

« Ousmane Sonko sait qu’il n’a pas la majorité. Khalifa Sall sait qu’il n’a pas la majorité. Je les regarde dans les yeux pour leur dire que j’ai la majorité. S’ils ont la majorité, qu’ils nous disent avec précision quelle est cette majorité et comment l’ont-ils obtenue. J’ai perdu Dakar, Ziguinchor, les départements de Sédhiou, Saraya, Goudomp, Saint-Louis, Mbacké, mais j’ai gagné la totalité des départements du pays. C’est ça la vérité. J’ai la majorité. Je demande aux leaders de Yaw de respecter les électeurs qui ont donné la majorité à Benno Bokk Yaakaar », conclura l’ancien ministre de la Justice sous Wade.