Mbour est prête pour le triomphe de la continuité au soir du 25 février 2024 avec le choix de Amadou Ba pour la préservation de la stabilité et de la paix " (Cheikh Issa Sall).

Le maire de Mbour, par ailleurs coordonnateur de Bby communal, à l'image des autres responsables de la grande coalition a positivement apprécié le choix de Amadou Ba comme candidat de Bby aux prochaines élections présidentielles... Le responsable politique de l'Apr cautionne le choix porté sur la personne de Amadou Ba Premier ministre pour conduire la liste de Bby aux élections présidentielles de 2024. Selon Cheikh Issa Sall cela participerai à la préservation de la stabilité et de la paix dans le Pays...

"Nous exprimons notre adhésion totale au choix fait par le Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, président de l'Alliance Pour la République (APR), Monsieur Macky SALL de désigner notre camarade Amadou BA comme candidat de notre coalition à l'élection présidentielle de février 2024.

Ce choix éclairé découle de l’ouverture d’esprit et de cœur dont son excellence Macky Sall a toujours fait montre dans la gestion des affaires de la cité depuis son accession à la magistrature suprême en 2012.

Pour la continuité et pour la préservation de la stabilité et de la paix de notre cher Sénégal, nous invitons les responsables, militants et sénégalais de tout bord, de tout sexe et de toute obédience de rester mobilisés et soudés comme les épaules des montagnes autour de notre unique candidat Amadou Ba.

Mbour est prête pour le triomphe de la continuité au soir du 25 février 2024

VIVE Benno Bokk Yaakaar" a dit le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall...