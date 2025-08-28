Mbour : Un Commerçant de 50 Ans en Prison pour le Viol d'une Collégienne de 17 Ans

L’arrestation e d’un commerçant bien connu a jeté un voile d’horreur sur le marché central de Sandiara. P. Wade, 50 ans, une figure établie de la place, a été écroué à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour, accusé de viol sur une mineure. Sa présumée victime : A. Dieng, une collégienne de 17 ans qui a porté plainte après des mois de silence et de souffrance.



La Lecture Qui a Basculé en Cauchemar



L’affaire remonte au mois d’avril dernier, comme le rapporte le quotidien L'Observateur. Alors qu’elle rentrait de l’école, la jeune A. Dieng est interpellée par P. Wade. Le commerçant, qui jouissait jusqu’alors d’une respectabilité publique, lui demande de lui rendre un service anodin : venir chez lui pour l’aider à lire un document.



Sans méfiance, l’adolescente accepte. Mais une fois à l’intérieur du domicile de l’homme, la séance de lecture innocente vire au cauchemar. Selon le récit de la victime cité par L'Observateur, P. Wade aurait profité de leur isolement pour abuser d’elle.



Le Secret, la Grossesse et la Fuite



Traumatisée, A. Dieng garde le silence sur son calvaire. La vie reprend son cours jusqu’au mois de juillet, où sa mère commence à s’inquiéter de son état de santé qui se dégrade fréquemment. Conduite au centre de santé de Sandiara, le diagnostic tombe : la jeune fille est enceinte de quatre mois.



Sous le choc, les parents soumettent leur fille à un interrogatoire. L'Observateur précise qu’A. Dieng craque finalement et révèle tout : le viol commis par le commerçant et les menaces de silence qui ont suivi. Après une délibération familiale, la décision est prise de porter plainte à la brigade de gendarmerie de Sandiara.



Conscient de la gravité des faits et de la peine de prison qui le menace, P. Wade choisit la fuite. Il abandonne son commerce et sa famille, se cachant dans un lieu inconnu pendant quatre longs mois, croyant peut-être échapper à la justice.



L'Arrestation et les Aveux Partiels



Dimanche dernier, pensant que l’affaire était retombée, le commerçant refait surface et reprend ses activités comme si de rien n’était. Sa réapparition est rapidement signalée aux gendarmes qui l’appréhendent sans délai dans sa boutique.



Conduit à la brigade et confronté à sa victime, L'Observateur indique que P. Wade a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec la collégienne. Mais, dans une tentative de défense, il a affirmé qu’ils étaient consentis, version immédiatement et fermement démentie par A. Dieng. La mineure a maintenu devant les forces de l’ordre avoir été contrainte et forcée par l’homme.



La Détention Préventive



Au terme de sa garde à vue, P. Wade a été présenté au parquet de Mbour. Face à la gravité des accusations et la constance des déclarations, le magistrat a décerné un mandat de dépôt contre lui. Il a été écroué à la Mac de Mbour en attendant son jugement.