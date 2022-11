Mbour/Téfess : À la suite d'une altercation B.M.K ôte la vie à B.C en lui assénant trois coups de couteau

Les faits se sont déroulés à Mbour, précisément au quartier des pêcheurs dénommé Mbour Téfess. Deux jeunes pêcheurs qu'une vive altercation a opposée dans la soirée, en sont venus aux mains dans leur chambre. Au cours de la rixe, le sieur Baye Modou Kane qui détenait un couteau de cuisine par devers lui, va asséner trois coups de couteau à son protagoniste, le sieur B. C.

Selon O. K, le capitaine de la pirogue et employeur des mis en cause, c'est en cours d'évacuation à l'hôpital que B. C. a rendu l'âme.

Informé, le présumé assassin sera retrouvé au bord de la plage en train de pleurer sur son sort.

Les hommes du commissaire Sène, commissaire central de Mbour qui étaient sur les lieux, après une vérification de son identité, l'ont interpellé et conduit au commissariat central, afin d'élucider cette affaire...