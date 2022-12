Mbour : "Sur les 18 millions de personnes au Sénégal, les 3 millions sont des handicapés et..."(Yatma Fall, pdt sortant )

À l'occasion de la semaine nationale des personnes handicapées coïncidant avec le lancement de la formation des techniciens orthopédistes, les équipes du 3FPT étaient sur la Petite côte.



À cet effet, le président sortant de la fédération des personnes vivant avec un handicap, pour ne pas le citer, est largement revenu sur la situation de ses pairs et la formation des techniciens orthopédistes.



" Sur les 18 millions de personnes au Sénégal, 15 % sont en situation d'handicap soit 3 millions de personnes et les 02 millions sont des handicapées moteurs", dira Yatma Fall. Ce dernier est également revenu largement sur l'importance de la formation en orthopédie.



Pour sa part, la directrice du 3FPT, Sophie Diallo, a souligné que "cette formation financée sur trois ans à hauteur de 120 millions Fcfa dans un contexte relativement sensible, compte tenu des déficits de ressources nationales formées ou convenablement outillées pour assumer le relais et les charges qu'impliquent une telle spécialité médicale..