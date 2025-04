Mbour : Il tabasse sa belle-sœur qui l’héberge pour une histoire de seau d’eau

Une banale histoire de seau d’eau a dégénéré en agression violente à Mbour, opposant Amadou Sidibé, 43 ans, à sa belle-sœur Aminata Diop, âgée de 63 ans. Ce dernier, hébergé avec sa famille chez la sœur aînée de son épouse, a violemment battu cette dernière après un différend autour de l’utilisation de l’eau.



Selon nos confrères de L'Observateur, les faits se sont déroulés dans le quartier Darou Salam, lorsque Amadou Sidibé a demandé un seau d’eau pour le bain de ses enfants. Aminata Diop, ayant déjà confié la gestion de l’eau à un autre beau-frère, a refusé. S’estimant lésé, Amadou Sidibé a alors perdu son sang-froid, frappant sa belle-sœur au visage et la blessant grièvement.



Les deux parties se sont ensuite affrontées verbalement et physiquement. Chacun muni d'un certificat médical, ils ont tour à tour déposé des plaintes au commissariat central de Mbour. Une enquête a été ouverte et Amadou Sidibé a été placé en garde à vue.



Le procès s’est tenu au Tribunal d’instance de Mbour, ce jeudi 24 avril 2025, où Aminata Diop a expliqué que ce n’était pas la première altercation avec son beau-frère, qui nourrit depuis des années une rancune envers elle.



Malgré ses excuses à la barre, Amadou Sidibé a été condamné à un an de prison ferme pour violences et coups volontaires, assorti d’une amende. Aminata Diop, quant à elle, s’en est sortie avec un mois de prison avec sursis.