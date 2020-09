Mbour : Ce que l’on sait des raisons de l’ouverture d’un nouveau bureau des passeports sur la Petite Côte.

En marge de la cérémonie d’installation, hier vendredi, du nouveau commissaire de Mbour, El Hadj Bayti Sène, en remplacement de Mandjibou Lèye, le directeur de la sécurité publique (DSP), Modou Mbacké Diagne, a procédé à l’inauguration du nouveau bureau des passeports, installé au niveau du Commissariat urbain de Mbour-Ouest. De par cette ouverture, l’autorité policière « a voulu rapprocher le service public des populations », selon le DSP.



En fait, l’idée d’ouvrir un démembrement de la Dpetv sur la Petite Côte vient du Commissaire divisionnaire Djibril Camara. Lequel patron de la Police des étrangers et des titres de voyage (Dpetv) a voulu « remettre un peu d'ordre dans la confection et la délivrance des titres de voyage », selon une source proche de la Direction générale de la police nationale (Dgpn).



C’est dans ce sens qu’il avait saisi l’autorité pour une « décentralisation » des services de la Dpetv. Joint par Dakaractu, le commissaire de la Dpetv renseigne qu’il a conçu le projet, avec l’accord de la hiérarchie et les facilitations de la Direction générale de la police nationale, ainsi que le Commissaire de Mandjibou Lèye. Pour se procurer d’un titre de voyage, les habitants de la Petite Côte étaient obligés d’aller à Dakar ou à Tivaouane, où 60% des demandes provenaient de Mbour et environs.





Le choix de Mbour, chef-lieu de département, pour installer un bureau des passeports se justifie par le fait que c’est « une ville qui ne cesse de s’agrandir », a expliqué le directeur de la sécurité publique. Un autre raison serait que « la population ne cesse de s’accroître », sans oublier le poids économique de Mbour, « une ville touristique », a-t-il ajouté, face à la presse.



« L’autorité a estimé que Mbour devait avoir un bureau des passeports pour permettre aux populations de tout le département de pouvoir déposer leur demande de passeport et de pouvoir le retirer sur place », a souligné Modou Mbacké Diagne.