Mbaye Guèye (EMG) : « Quand on a voulu me faire passer pour un complice de Karim Wade »

On se souvient du moment où Mbaye Guèye (EMG) s’était révélé à nos yeux comme un complice présumé de Karim Meïssa Wade. C’était dans le dossier de la traque des biens mal acquis (2011), dossier méconnu où, cité sur l'affaire qui l’aurait concerné, le PDG du groupe EMG Universal Auto devait s’expliquer devant les enquêteurs de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

Le rôle était ardu et il l’assurait en étant solide. Après avoir été emballé dans la machine judiciaire qui mettait en première ligne Karim, Mbaye Guèye « n’avait pourtant jamais rencontré Wade encore moins son fils ».

N’empêche, il s’est vite lancé dans l’épreuve de feu qu’est l’audition des personnes citées, sans rien comprendre de ce qui se disait à l’époque.

Pour raconter cette histoire à ses plus fidèles clients, le patron de la société de vente de voitures, Établissement Mbaye Guèye (EMG) Universal Auto, est revenu 10 ans en arrière. Ça fait rire les invités...