Notto Diobasse: La commune se dote d'un hôtel de Ville et d'une radio communautaire

Le maire Alioune Alioune SARR a procédé ce vendredi 8 mai 2026 à l'inauguration de deux nouveaux édifices de dernière génération, à savoir un hôtel de Ville et une radio communautaire à Notto Diobasse.

" Aujourd'hui est un grand jour ici dans la commune de Notto Diobasse parce que pour la première fois de son histoire, la commune de Notto Diobasse se dote d'un hôtel de Ville digne de ce nom. Depuis la création de la collectivité territoriale en 74, la commune s'est dotée d'un édifice à la hauteur des ambitions de son conseil municipal, mais également de sa population[...]. C'est plus de 200 millions que nous avons mis dans l'hôtel de Ville, et des dizaines de millions ici dans la radio. Cela traduit l'ambition de la commune de Notto Diobasse de se lancer résolument dans la modernité, de se lancer dans un programme de développement que nous appelons Notto Diobasse Smart City dont l'objectif c'est la création d'un cadre propice au développement économique, en particulier au développement des entreprises et la création d'emplois et de richesse", a déclaré le maire Alioune SARR lors de son face-à-face avec la presse.

Notto Diobasse Smart City

" Nous sommes dans un pays où nous avons plus de 70% de jeunes qui ont besoin de création de valeur, qui ont besoin d'emplois. C'est la raison pour laquelle, ce Plan Notto Diobasse Smart City que nous avons lancé, a créé un domaine industriel dont l'objectif est d'attirer le maximum d'entreprises qui sont déjà présentes ici. Je rappelle que Notto Diobasse est déjà un lieu où des tracteurs sont assemblés. C'est un lieu où nous avons des entreprises agro-alimentaires qui ont été investi plus d'une dizaine de milliards...", a-t-il renchéri.

À rappeler que l'inauguration de ces deux édifices coïncide avec la 4e édition des journées culturelles de Notto Diobasse dont la thématique de cette année est axée sur " le Diomaye berceau des traditions, le Diobasse le laboratoire des Villes futures"...