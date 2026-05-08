VISITE DU GNOC : Sonatel dévoile la machine qui pilote les réseaux de toute l’Afrique depuis Dakar

La visite du Global Network Operations Center (GNOC) de Sonatel a mis en lumière une infrastructure technologique de pointe qui, depuis dix ans, supervise et sécurise les réseaux télécoms de plusieurs pays africains. Aux côtés des équipes techniques, le Directeur général du Groupe Sonatel, Brelotte Ba, a salué « une organisation robuste » portée par des ingénieurs africains mobilisés jour et nuit pour garantir la continuité des services. Cette immersion au cœur du centre a permis de découvrir un dispositif hautement stratégique où innovation, digitalisation et intelligence artificielle sont désormais au service de la qualité réseau et de l’expérience client.







Selon Brelotte Ba, le GNOC est passé d’un simple centre d’exploitation des technologies à une plateforme numérique avancée intégrant les dernières innovations, notamment l’agent TechIA destiné à accélérer la détection et la résolution des pannes. Le patron de Sonatel a insisté sur les retombées concrètes de ce partenariat avec Huawei, affirmant que cette évolution permettra non seulement d’améliorer la disponibilité des services, mais aussi de développer davantage d’expertise locale et d’emplois qualifiés au Sénégal et en Afrique. Une démonstration technologique qui confirme les ambitions du Sénégal de devenir un hub numérique majeur sur le continent.

