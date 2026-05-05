Israël prêt à déployer "toute l'armée de l'air" contre l'Iran si nécessaire (nouveau chef)

Israël est prêt à déployer "toute l'armée de l'air" contre l'Iran "si nécessaire", a déclaré mardi son nouveau chef lors de sa cérémonie de prise de poste.



"Nous suivons les développements de près en Iran, et sommes préparés à déployer toute l'armée de l'air vers l'est si nécessaire", a déclaré le général Omer Tischler, qui prend la succession du général Tomer Bar à ce poste clef.

