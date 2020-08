Mauvaise gestion à la CCIAD : 100 millions octroyés individuellement à 4 organisations patronales par an

Quatre organisations patronales reçoivent individuellement 100 millions de francs CFA par an de la part de la chambre de commerce « sans aucun contrôle », de fonds provenant des ponts-bascules installés au Port de Dakar. C’est la révélation faite par AND DEFFARATT CHAMBRE DE COMMERCE et Le Collectif des élus de la Chambre de Commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar pour la Transparence (NA LEER) qui était en conférence de presse cet après-midi.