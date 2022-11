Matinée d'audition de Ousmane Sonko : Dakar se barricade, chez Sonko inaccessible...

En cette matinée de l'audition prévue du leader du Pastef Ousmane Sonko par le doyen des juges, c'est un véritable arsenal sécuritaire qui est mis en branle à la Cité Keur Gorgui où le président des Patriotes devra prendre le départ pour aller répondre au juge. Un petit tour effectué par Dakaractu a permis de constater le déploiement en masse des forces de défense et de sécurité dans tous les coins et recoins de la Cité Keur Gorgui. La gendarmerie nationale ainsi que les éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie sont positionnés de l'auto-pont de la Cité jusqu'au niveau du rond-point.



Arrivé au niveau du rond-point de la Cité, c'est la police nationale qui est mobilisée. Les éléments du groupement mobile d'intervention ainsi que les éléments de la brigade d'intervention polyvalente sont positionnés un peu partout. L'accès qui mène chez Ousmane Sonko est aussi barricadé. Les éléments de la police restent maîtres des lieux. Ils orientent les quelques personnes qui cherchent à emprunter la voie qui mène vers chez Ousmane Sonko. En ce début de matinée aucun rassemblement de militants n'est noté. Sauf que certains leaders de l'opposition comme Dethié Fall et Barthélémy Dias sont apperçus aux alentours, mais ils n'ont pas pu accéder au domicile de Ousmane Sonko. Un calme plat règne et les populations vaquent à leurs occupations...