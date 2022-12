Matar Diop défend Doudou Ka : « Il est préférable d’être nervi que de mendier! »

Le député Matar Diop, dans son intervention lors du passage du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, ce 5 décembre, a salué les efforts faits par Doudou Ka sur le remboursement de la dette de l’aéroport AIBD. Le parlementaire a encensé le ministre en prenant sa défense sur les accusations de certains députés de l’opposition à l’image de Guy Marius Sagna qui accuse l’autorité de nervi politique et de détourneur.



« On ne vous a jamais épinglé pour détournement. Il est préférable d’être nervi que mendier pour avoir un véhicule et des terrains », a soutenu Matar Diop du département de Touba, selon lequel, la personne de Doudou Ka dérange...