Matar Ba (maire de Fatick) : « D’après ce que j’ai comme information, nous n’allons pas vers une cohabitation… »

48 heures après le scrutin des élections législatives 2022, le ministre des sports et maire de Fatick, Matar Bâ, est persuadé que la possible cohabitation dont on parle actuellement à l’Assemblée nationale, est encore très loin d’être une réalité au Sénégal.



Pour s’en convaincre, le coordonnateur du comité électoral communal de Fatick dira avoir eu connaissance de résultats provisoires qui donnent à la coalition Benno Bokk Yakkar (BBY) un écart confortable.



« D’après ce que j’ai comme information, nous n’allons pas vers une cohabitation », assure-t-il tout en reconnaissant la belle percée de l’opposition, notamment l’inter coalition Yewwi-Wallu…