Matam / lancement Xëyu Ndaw Ñi : 1040 jeunes recrutés pour contribuer à la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent Vert.

Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a lancé ce week-end dans la région de Matam, le programme Xëyu Ndaw Ñi dans son secteur. Abdou Karim Sall de révéler qu’il lui plaisait « particulièrement d’annoncer ici, que pour la déclinaison de ses orientations, le Chef de l’État a attribué au secteur de l’environnement et du développement durable, un quota de plus de 1040 jeunes répartis entre les départements de Kanel, Matam et Ranérou... »



Selon le ministre toujours, la mise à contribution de ces moyens humains, « devrait permettre de renforcer l’opérationnalisation de l’initiative majeure 10.000 jeunes qui vient s’ajouter au recrutement massif de 413 agents entre 2020 et 2021, récemment consentis par le Chef de l’État, au profit de notre secteur pour la promotion de moyens d’existence durables et l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Au total, 600 agents des Eaux et Forêts et des Parcs nationaux seront recrutés d’ici fin 2022. »



S’adressant aux jeunes recrues de la région de Matam, le ministre de leur rappeler leur mission première. « Vous êtes appelés à contribuer fortement à la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent Vert. Vous participerez aux actions de lutte contre les feux de brousse, de reboisement des axes routiers et autoroutiers, de reforestation et de lutte contre les pollutions et nuisances... Il s’agira en substance, d’œuvrer à accélérer la reforestation du territoire national, de juguler les phénomènes de coupes et de trafic illicite de bois et d’assurer une lutte plus hardie contre les feux de brousse, mais aussi de prévenir et combattre les pollutions et nuisances » leur a-t-il lancé.



Le programme d’Urgence pour l’Insertion et l’Emploi des jeunes « Xëyu Ndaw Ñi » est doté d’une enveloppe de 450 milliards FCFA pour les années 2021, 2022 et 2023.