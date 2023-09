Marrakech: Une secousse de magnitude 3,9 a été ressentie

Après la secousse qui a été ressentie et dont l'épicentre est situé entre Marrakech et Agadir, une autre secousse de magnitude 3,9 vient d’être notée.







Elle est localisée à 31.1505 N et 8.2877 W avec une profondeur de 10 km. Pour le moment le bilan du tremblement de terre d'hier s’alourdit et passe à plus de 1000 morts et des centaines de blessés.