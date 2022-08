Marche pour la Libération de Outhmane Diagne, Papito et Cie : les activistes menacent de descendre dans la rue de façon continue...

Différents mouvements et partis politiques, la Société civile et des guides religieux, se sont regroupés aujourd'hui, samedi 13 août 2022, à la Place de la Nation pour la libération de Outhmane Diagne, Papito et Cie.

Une procession entre 15 heures et 19 heures qui a pris le départ à la Place de la Nation pour se terminer au rond-point de la Rts. Les activistes exigent la libération immédiate et sans aucune condition de Outhmane Diagne et Cie et indiquent que ces manifestations ne sont que le début du commencement...