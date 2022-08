Marche du Collectif pour la défense et la sauvegarde de Le Dantec : les marcheurs contre la vente des 03 hectares de l'hôpital sonnent l'alerte sur le sort du personnel



Pour alerter et informer l'opinion nationale et internationale sur la situation l'hôpital Aristide Le Dantec, les membres du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital ont tenu une marche ce samedi 20 août 2020 malgré la forte pluie pour manifester contre la décision de l’État du Sénégal de vendre une partie de l'hôpital.



« Nous sommes prêts pour la réhabilitation de l'hôpital mais pas pour liquider une partie de l'hôpital. Concernant le sort du personnel aucune discussion n'a été entamée pour régler notre problème ... », ont-il alerté.