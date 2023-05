Manifestations au Sénégal / Le footballeur Abdou Diallo se prononce : « Il est impossible de banaliser une telle atrocité… »

Le défenseur international sénégalais Abdou Lahad Diallo a pris la parole via son compte Twitter pour se prononcer sur la crise sociopolitique qui secoue son pays, le Sénégal depuis plusieurs jours. Avec la mort d’au moins trois personnes dont deux jeunes manifestants, Diallo connu pour son engagement et son sens élevé du patriotisme, a transmis des prières aux familles des victimes tout en incitant les autorités compétentes à œuvrer pour préserver la stabilité sociale.

Dans cet exercice assez délicat, le joueur du RB Leipzig a précisé que sa démarche n’était nullement moralisatrice… « Loin de moi l’idée de parler politique, d’inciter ou d’influencer à quelque parole ou acte, mais au vu de l’actualité dramatique, je me sens obligé de parler. Tout d’abord je présente mes condoléances aux familles des défunts de Ziguinchor. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Sans oublier ceux de Ngor d’il y a quelques jours. Nous prions pour vous. »

À la suite de cela, il ajoute que depuis un certain temps : « Beaucoup de gens m’interpellent en commentaire pour que je prenne position avec un avis politique tranché, mais au vu de ma position, je ne me sens pas légitime à cela. Néanmoins, je ne peux rester insensible à la vue de civils et force de l’ordre à l’agonie. Il est impossible de banaliser une telle atrocité et encore plus quand ceci se passe entre frères et sœurs au sein de leur magnifique pays qu’ils partagent et à coup sûr aiment. »

Il poursuit en invoquant une sourate des écritures du Saint Coran : « Sourate 5 verset 32 : C'est pour cela que Nous avons prescrit aux Bani Isra'il que celui qui tue une âme sans qu'elle n'ait tué une autre âme ou commis un désordre sur la Terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière », a-t-il rappelé...

Abdou Diallo profitera de la tribune offerte par les réseaux sociaux pour lancer un appel au dialogue, à l’endroit des dirigeants sénégalais et autres personnalités politiques et religieuses.



« ceux qui pourraient contribuer au bien de mon pays par leur acte ou leur parole, je leur demande seulement de faire preuve de discernement et de justesse dans l’intérêt du peuple. Vous m’avez apporté tellement que je suis même mal à l’aise face à ces souffrances, car finalement impuissant. Ce message est ma modeste contribution et j’espère qu’il touchera le cœur de ceux qui peuvent réellement agir », lance t-il dans un contexte encore tendu avec le procès entre Ousmane Sonko, le leader de l’opposition sénégalaise poursuivi pour viol présumé par Adji Sarr. Le tout à quelques mois de l’élection présidentielle prévue au mois de février 2024…