Manifestation début juin : L’AMS et l’ADS condamnent la « tentative de déstabilisation du pays »

L’association des maires du Sénégal (AMS) et l’association des départements du Sénégal (ADS) ont tenu ce 12 juin 2023 un point de presse à la maison des élus locaux pour commenter l’actualité du pays qui n’est rien d’autre que la série de manifestations du début de ce mois qui avait plongé le pays dans un chaos total.



À l'unanimité, les élus locaux et départementaux ont dans un premier temps fustigé la série de casses et de saccages des biens publics lors des manifestations avant de dénoncer la « tentative de déstabilisation du pays ».

« Nous condamnons fermement l’attaque des locaux des mairies et des conseils départementaux… », a dit avec fermeté Ahmed Youssouf Bengelloun, président de l’association des départements du Sénégal et porte-parole du jour.



Poursuivant son propos, le président de l’association des départements du Sénégal se dit satisfait du dispositif que l’État pris pour préserver la stabilité du pays et demande au président Macky Sall de « prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la quiétude des citoyens, la stabilité et le fonctionnement des institutions et la sécurité des personnes et celle de leurs biens… »