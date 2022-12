Manifestation de la société civile : Le collectif « SUNUY MILIAAR DU RÉES » donne rendez-vous à 15h la place de la nation

Le rapport de la Cour des comptes et la détention des «prisonniers politiques» sont des motifs suffisants pour le rassemblement des mouvements de la société civile. Cette mobilisation est prévue ce vendredi à 15h à la place de la Nation. Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre et d’autres personnes appartenant à des différents mouvements ont tenu un point de presse en prélude de ce rassemblement qui, d’ailleurs, n’a pas encore été autorisé.



Ces entités de la société civile persistent : «On donne rendez-vous à tous les sénégalais victimes d'actes irresponsables de ceux qui étaient censés assister le peuple à ces moments durs où la pandémie faisait des ravages. Nous savons bien pour les manifestations comment ça marche. Mais nous avons fait ce qu’il fallait pour l’organisation et nous sommes prêts à tenir notre rassemblement à 15h…» dira Aliou Sané, tout en conviant toutes les forces vives de la nation.