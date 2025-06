Manifestation à Thiaroye-sur-Mer : La Route Nationale 1 bloquée par des jeunes en colère

La tension est montée d’un cran ce lundi 23 juin 2025 à Thiaroye-sur-Mer. Des jeunes manifestants ont bloqué la Route Nationale 1 à hauteur du cinéma Thiaroye, entraînant d'importantes perturbations de la circulation.



Des pneus enflammés ont été disposés sur la chaussée, rendant le trafic impossible dans les deux sens pendant plusieurs minutes. De nombreux automobilistes ont été contraints de faire demi-tour face à la colère des protestataires.



Selon nos informations, cette manifestation fait suite à un projet d’aménagement du quai de Thiaroye. Les jeunes s’y opposent tant que les problèmes fonciers persistants dans la zone ne seront pas résolus. Ils accusent l’État d’ignorer ces litiges et dénoncent une démarche qu’ils jugent imposée et non concertée.



Nous y reviendrons.