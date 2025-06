Manifestation à New York contre la politique migratoire de Trump

"Pas de haine, pas de peur, les immigrants sont les bienvenus". Quelques milliers de personnes ont marché mardi en début de soirée dans les rues de New York pour protester contre la politique migratoire de Donald Trump, selon une équipe de l'AFP sur place.



Les manifestants, incluant de nombreux jeunes, se sont réunis au Foley Square, une place près de tribunaux d'où des migrants ont été arrêtés vendredi dernier par les forces de l'ordre, pour marcher dans le sud de Manhattan.



"ICE, hors de New York", pouvait-on lire sur de nombreuses affiches en référence à la police fédérale de l'immigration qui multiplie les arrestations de migrants ou demandeurs d'asile ces dernières semaines aux Etats-Unis, prélude par ailleurs à des heurts musclés à Los Angeles.



"Je suis ici pour défendre ceux qui ne peuvent pas faire entendre leur voix ici", a expliqué à l'AFP une femme dans la vingtaine née aux Etats-Unis d'une mère mexicaine sans statut officiel. "Franchement, ce pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans les immigrés. Je suis ici pour eux", a-t-elle ajouté en requérant l'anonymat.



"La peur est là au quotidien, dès le premier jour où ils sont venus ici et ont traversé la frontière. Chaque jour, quand ils vont travailler, ils ont peur d'être arrêtés et que la moindre petite chose puisse entraîner leur expulsion", a-t-elle poursuivi.



Plusieurs manifestants avaient le visage couvert afin de ne pas être identifiés et subir de possibles représailles, tandis que d'autres affichaient des drapeaux palestiniens. "Je suis ici pour défendre l'immigration, m'opposer au ICE et soutenir la Palestine libre. Toutes ces luttes sont liées entre elles", a dit à ce propos Cara, 23 ans.



"J'ai peur pour les miens. Je ne veux pas vivre dans une société où j'ai peur pour la santé de ma famille ou d'autres familles", a raconté Jacqueline, une Américaine de 23 ans d'origine mexicaine.



La situation dans la première ville américaine est jusqu'à présent plus calme qu'à Los Angeles où ont lieu depuis vendredi des affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers.



Le président américain Donald Trump a déployé à Los Angeles des milliers de soldats, dont 700 Marines, des militaires d'active, contre l'avis des autorités californiennes qui estiment que la situation est sous contrôle.



"New York sera toujours un lieu de manifestation pacifique, mais nous n'allons pas tolérer la violence et l'anarchie", a déclaré mardi le maire de la ville, Eric Adams qui a dit compter non pas sur l'armée mais la police locale, le NYPD, qui est "parée à toute éventualité".