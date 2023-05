Manifestation F24: Sonko, l’absent le plus présent, PDF hué, Khalifa Sall paie les frais du conflit Barth-Sonko

C’est une forte mobilisation que le mouvement des forces vives de la nation (F24) a réussi. Elle constitue un premier pas pour dire non au régime de Macky Sall. En effet, vers 15h30, la foule a commencé à s’agrandir dans cette place mythique qui a enregistré les passages du mouvement du 23 juin qui a été plusieurs fois soulevé au cours de cette manifestation.



Acteurs politiques, mouvements associatifs, société civile, plusieurs entités se sont retrouvées. Pour ce premier acte, il s’est agi de dénoncer cette posture du Président Macky Sall à vouloir maintenir le suspens sur sa candidature, des détenus politiques, de l’organisation d’élections libres et transparentes et surtout, de laisser les candidatures potentielles se manifester, bref, permettre à tout le monde de participer à la prochaine présidentielle. En parlant de participation, Ousmane Sonko, un membre du mouvement F24 et président du parti Pastef qui a été l’un des leaders absents à ce rendez-vous, était représenté par une bonne parti de la jeunesse. Elle scandait : « Ñun Sonko Lañu Gëm »( Nous ne croyons qu’à Ousmane Sonko…). On peut même dire, pour être factuel, que le leader de Pastef « était présent » à cette manifestation car, plusieurs participants à cette mobilisation ont ouvertement demander de lever l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête.



Mais le rassemblement ne s’est pas seulement limité à ce fait. Les leaders tels que Khalifa Sall, Déthié Dall, Malick Gackou, Aida Mbodj, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Pape Djibril Fall pour ne citer que ceux-là, ont marqué de leur présence cette mobilisation. Mais le député, leader des serviteurs a été copieusement hué par des militants de Pastef qui, au cours de la prise de parole de celui-ci, tentent de le déstabiliser et lui reprochent sa posture moins radicale en termes d’opposition. Cependant, Pape Djibril Fall ne s’est pas laissé emporté par cette scène regrettable. Il donna son point de vue sur la candidature de Macky Sall qu’il considère illégale et rappelle l’importance de se battre pour la démocratie et les libertés.



Mais ce qui a le plus capté les esprits, c’est l’intervention de Khalifa Sall. Mais visiblement, plusieurs jeunes manifestants semblent ne pas donner un supposé crédit, une caution à la parole du leader de Taxawu Sénégal et à son compagnon Barth. Veulent-ils entendre Khalifa Sall se prononcer sur cette affaire en recadrant le maire de Dakar qui , pour rappel n’était pas à la manifestation. En tout état de cause, la prise de parole de Khalifa Sall aura nécessité des interventions comme celle de Déthié Fall pour que l’audimat puisse se concentrer.



La mobilisation est certes réussie, mais émaillée par ces incidents malheureux que le F24 et plus spécifiquement Yewwi devront éviter lors de prochaines rencontres de cette envergure car, comme le soulignent certains manifestants : « ils ont un adversaire commun, le Président Macky Sall ».