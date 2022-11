Mandat de dépôt pour Pape Alé Niang : Déthié Fall condamne « avec la dernière énergie ».

Le leader politique de l'opposition, président du parti PRP, Déthié Fall, fustige avec la dernière énergie le mandat de dépôt décerné au journaliste Pape Alé Niang. « Nous venons d'apprendre depuis Athènes le mandat de dépôt du journaliste Pape Alé NIANG; ce que nous condamnons avec la dernière énergie », déplore le politique.

Par ailleurs, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi invite à la mobilisation citoyenne pour la défense des libertés et de la démocratie. « La place de Pape Alé NIANG n'est pas en prison. Nous lui renouvelons tout notre soutien et nous solidarisons avec lui. Restons tous plus que jamais mobilisés pour la défense des libertés et de notre démocratie », invitera Déthié Fall...