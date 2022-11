Mame Diarra Fam sur la fuite de responsabilité des hommes : "Il faut des réformes sur les autorisations parentales".

Dans son intervention, la députée Mame Diarra Fam a décliné un plaidoyer pour les femmes de Pikine à l'occasion de l'examen du projet de budget du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Selon elle, les financements partisans posent un réel problème dans son département et appellent à des changements de paradigme. Mame Diarra Fam invite, également, pour des réformes sur les autorisations parentales afin de permettre aux femmes d'avoir plus de facilité à prendre en compte l'avenir de leurs enfants dont les pères ont fui leurs responsabilités. Mame Diarra Fam a également magnifié l'excellent travail fait dans la mendicité des femmes par le ministère. Elle a souhaité tantôt une mission réussie au ministre Fatou Diané.